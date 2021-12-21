Він представився їй лікаркою.

У Львові затримали чоловіка, який чіплявся до учениці 2-го класу у шкільному туалеті.

Про це повідомляють у поліції Львівської області.

Раніше мати семирічної школярки повідомила в поліцію, що невідомий зайшов у шкільний туалет та намагався вчинити щодо дитини розпусні дії.

Поліцейські затримали неодноразово судимого 50-річного киянина в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України,

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Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, що чоловік переодягнувся у жіночий одяг і сказав дитині, що він - лікарка.

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