Йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

На Львівщині затримали 41-річного киянина, який підірвав гранату в автомобілі з людьми.

Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Львівської області.

Інцидент стався 27 травня на парковці одного з готелів біля кордону з Польщею. В автомобілі Mitsubishi вибухнула граната, ймовірно Ф-1.

Внаслідок вибуху постраждали мешканці Київської області - 54-річна жінка та троє чоловіків, двоє з яких її однолітки, а третій - віком 43 роки.

Встановлено, що гранату в автомобілі залишив 41-річний киянин, з яким вони мали спільний "бізнес-проєкт".

Кілька тижнів тому чоловік запропонував передати йому по кілька тисяч доларів, за які він мав придбати автомобілі за кордоном та доставити їх в Україну. Гроші він отримав, однак автомобілі не придбав.

Коли вони почали цікавитись причиною затримки, зловмисник заявив, що машини найближчим часом мають прибути з-за кордону. Вони разом поїхали зустрічати неіснуючі авто.

"Оскільки насправді ніяких автомобілів зловмисник не придбав, а повертати кошти наміру не мав, він вирішив вбити своїх "клієнтів", - відзначають у поліції.

Коли всі сіли в автівку, він під надуманим приводом вийшов з салону, залишивши на передньому пасажирському сидінні сумку з гранатою, яка вибухнула.

Чоловіка затримали правоохоронці, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років.

Раніше повідомлялося, що житель Миколаєва на будмайданчику з рушниці застрелив поліцейського та поранив військового.

Вас також можуть зацікавити новини: