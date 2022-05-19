"Боже, зупини плани Путіна", - сказав хлопчик у вишиванці.

У мережі почало ширитися відео, на якому хлопчина років десяти просить Бога, щоб від хвороби Володимира Путіна не винайшли ліки. Це було під час богослужіння у церкві "Дім Євангелія" в Луцьку.

"Боже, зупини плани Путіна, і якщо у нього хвороба, зроби, щоб люди не придумали від неї якихось ліків, які могли б призупинити її ненадовго. Будь з нами! Амінь", – промовив хлопець у вишиванці.

Раніше Олексій Арестович розповідав, що Путіну викликали прямо до ліжка посеред ночі швидку медичну допомогу, а голова української розвідки Кирило Буданов також підтверджував, що у президента Росії діагностоване онкозахворювання.

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