У мережі почало ширитися відео, на якому хлопчина років десяти просить Бога, щоб від хвороби Володимира Путіна не винайшли ліки. Це було під час богослужіння у церкві "Дім Євангелія" в Луцьку.
"Боже, зупини плани Путіна, і якщо у нього хвороба, зроби, щоб люди не придумали від неї якихось ліків, які могли б призупинити її ненадовго. Будь з нами! Амінь", – промовив хлопець у вишиванці.
Хлопчик під час богослужіння побажав Путіну померти
Раніше Олексій Арестович розповідав, що Путіну викликали прямо до ліжка посеред ночі швидку медичну допомогу, а голова української розвідки Кирило Буданов також підтверджував, що у президента Росії діагностоване онкозахворювання.
Рак у Путіна - що відомо
- Вже давно ширяться чутки про рак щитовидної залози у Путіна або рак в черевній порожнині. Про те, що у Путіна є серйозні онкологічні захворювання, зокрема, повідомляв і розслідувач Bellingcat Христо Грозєв.
- The Sun писав, що Путіна готують до майбутньої операції.
- Російський адвокат Марк Фейгін зазначав, що прямих підтверджень хвороби Путіна немає, бо це головна держтаємниця, але диктатора видає його зовнішній вигляд.
- У зв'язку з чутками про кепський стан здоров'я Путіна виникає питання про його наступника. Як вдалося дізнатися журналістам, тимчасово замінити узурпатора може секретар Радбезу РФ Микола Патрушев.