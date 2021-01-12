2020 рік став найспекотнішим за всю історію спостереження. Він побив рекорд 2016-го і наблизив людство до "точки неповернення". Подібний розвиток подій підтверджує тенденцію прискореного глобального потепління, яке може обернутися катастрофою.
Читайте такожНа Україну чекають різкі стрибки температур та посушливий квітень - кліматологДо такого висновку прийшли фахівці служби моніторингу клімату Європейського союзу, повідомляється в прес-релізі в Phys.org.
Так, минулого року середні температури Землі підвищилися на 1,25 градуса Цельсія. А минулі з 2015 року шість років вважаються найтеплішими з коли-небудь зафіксованих.
У деяких регіонах у 2020 році потепління набагато перевищило середньосвітове. Наприклад, в Європі середня температура поверхні піднялася на 2,2 градуса. В Арктиці температура підвищилася на сім градусів вище доіндустріальних значень.
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