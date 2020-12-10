Журналісти познайомилися з новими мешканцями зоопарку.

За рік у київському зоопарку народилося майже 90 тварин. Серед них і такі, що в неволі народжуються вкрай рідко. Читайте такожХарківський екопарк показав миле відео з крихітними капібарами

Про це йдеться в сюжеті ТСН зі столичного звіринця.

Одні тварини за рік за своїми розмірами вже встигли наздогнати батьків і стали незалежними. Інші через те, що батьки від них відмовилися, вчаться жити з людьми.

Серед народжених цьогоріч — ще й олені, антилопи, черепахи, лемури та шотландська худоба.

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Автор: Ольга Робейко