У київському зоопарку за рік народилося майже 90 тварин
За рік у київському зоопарку народилося майже 90 тварин. Серед них і такі, що в неволі народжуються вкрай рідко. Читайте такожХарківський екопарк показав миле відео з крихітними капібарами
Про це йдеться в сюжеті ТСН зі столичного звіринця.
Одні тварини за рік за своїми розмірами вже встигли наздогнати батьків і стали незалежними. Інші через те, що батьки від них відмовилися, вчаться жити з людьми.
Серед народжених цьогоріч — ще й олені, антилопи, черепахи, лемури та шотландська худоба.
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