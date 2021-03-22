Перелякані глядачі розбіглися / фото REUTERS
Під час вистави в Казанському державному цирку один слон напав на іншого.
Читайте такожРосіянка так бажала схуднути, що померла від виснаженняПро це повідомляє Лента дна у своєму Telegram-каналі.
Так, один зі слонів виштовхнув іншого за борт манежу.
"Слони повалилися на перші ряди і перелякали і глядачів, і співробітників. Але ніхто в підсумку не постраждав - бійку розняли, вечірнє шоу скасували", - йдеться в повідомленні.
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