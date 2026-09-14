Поблизу ЧАЕС зафіксували кабана та оленів, які перепливали Прип’ять (фото)

Раніше у річці помічали єнотоподібного собаку та лося.

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику помітили дикого кабана та оленів, які перепливали річку Прип’ять. Про це повідомили фахівці заповідника.

"Когорта плавців через Прип’ять поповнилася! Цього разу у воді – кабан та олені. Схоже, цього літа Прип’ять стала справжнім маршрутом для тих, хто не боїться намочити ноги… ну, або копита", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що раніше у річці уже помічали інших тварин – єнотоподібного собаку та лося.

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"Літо минуло, вода стає дедалі холоднішою, тож сезон запливів, здається, добігає кінця. Хоча… хто знає", - додають фахівці.

На фото, які оприлюднив заповідник, можна побачити, як олені та кабан перепливають водойму. Видно, що тварини почуваються у річці дуже впевнено.

Тварини, яких побачили під час переправи через Прип'ять

Як писав УНІАН, у серпні в Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику дослідники зафіксували диких кабанів, що перепливали річку Прип’ять. За словами фахівців, дикі кабани чудово плавають і можуть долати широкі водойми під час пошуку корму, освоєння нових територій або просто рухаючись звичними маршрутами.

Також наприкінці літа фахівці зафіксували, як єнотоподібний собака долає водойму у зоні відчуження. Йшлося, що ця тварина добре почувається у воді та може долати річки й інші водні перешкоди під час своїх мандрівок. Ці тварини переважно активні у сутінках і вночі. Харчуються дуже різноманітно: їдять дрібних гризунів, земноводних, рибу, комах, молюсків, ягоди, плоди та іншу доступну їжу.

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