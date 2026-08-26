В районі Чорнобиля помітили цікаву тварину, що пливла водоймою (відео)

За одне полювання в теплу пору року проходить до 10 кілометрів.

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксували, як єнотоподібний собака вплав долає водойму.

Відповідне відео оприлюднили фахівці заповідника, які пояснюють, що на ньому – мешканець вологих лісів, заплав, боліт та берегів водойм.

На ньому можна побачити, як єнотоподібний собака долає водойму.

"Для нього плавання не є чимось незвичайним: він добре почувається у воді та може долати річки й інші водні перешкоди під час своїх мандрівок", - констатують фахівці.

Йдеться, що ці тварини переважно активні у сутінках і вночі. Харчуються дуже різноманітно: їдять дрібних гризунів, земноводних, рибу, комах, молюсків, ягоди, плоди та іншу доступну їжу. Саме така всеїдність допомагає їм пристосовуватися до різних умов.

Єнотоподібний собака: що за звір

Єнотоподібний собака (єнотоподібна уссурійська лисиця, мангут, уссурійський єнот, єнотка), згідно з відкритими джерелами, неагресивна. Для неї, на відміну від інших псових, характерний пасивний захист. У разі небезпеки воліє ховатися в густому чагарнику, у безвихідній ситуації затаюється і прикидається мертвою, лягаючи на спину і задираючи ноги догори.

Загальна довжина тіла до 80 см, у тому числі хвіст - 15-25 см, висота у загривку 33-40 см, маса - 4-6 кг влітку і до 10 кг взимку. Тіло кремезне, лапи короткі, голова невелика з короткою і гострою мордочкою і короткими вухами. З боків морди волосся довше, утворюють "баки".

Житлом цій тварині зазвичай слугують нори борсуків і лисиць, рідше - вириті самостійно, а також ніші серед коренів дерев, ущелини скель, бурелом, торф'яні купи на болотах, стоги солома і сіна тощо. Також для житла використовує людські споруди, навіть старі землянки, бліндажі та траншеї.

За одне полювання в теплу пору року проходить до 10 км, але в снігу через короткі лапи сильно грузне. Має добре розвинений зір. Бігає дуже повільно, через що з легкістю стає жертвою великих хижаків. Проте добре плаває.

Неподалік ЧАЕС помітили диких тварин, що пливуть через Прип’ять

Як писав УНІАН, у Чорнобильській зоні відчуження дослідники зафіксували диких кабанів, що вплав долали річку Прип’ять. Фахівці розповіли, що подібний заплив бачили й раніше. Дикі кабани чудово плавають і можуть долати широкі водойми під час пошуку корму, освоєння нових територій або просто рухаючись звичними маршрутами. Для цих тварин існують лише запахи, стежки та інстинкти.

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