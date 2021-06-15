Тварину випустили у відкрите море.

В Херсонській області дельфіна під час шторму викинуло на мілину.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Відпочивальники побачили знесилену тварину у Лимані, де Дніпро впадає в Чорне море.

«Самостійно дельфін вибратися на глибину не міг. До того ж вода тут прісна. Люди не знали, кого кликати на допомогу, тому зв'язалися з водною поліцією. Поки чекали її, тримали тварину у воді на ковдрі», - йдеться в сюжеті.

Читайте такожУ каналах Венеції помітили дельфінів (відео)Потім дельфіна завантажили на поліцейський катер, який відправився у відкрите море. Там врятованого випустили.

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Автор: Катерина Шварц