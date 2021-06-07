Інцидент стався під час контактної програми в дельфінарії, яка проходить після виступу морських тварин.

В Одеському дельфінарії "Немо" у неділю, 6 червня, дельфін напав на дитину. В результаті хлопчика відвезли в лікарню, де лікарі наклали йому шви.

Як повідомили в Телеграм-каналі "Одеса Інфо", відповідний ролик, де тварина кусає дитину за руку, прислала його мама.

Інцидент стався під час контактної програми, яка проходить після виступу морських тварин. Дельфін, мабуть, подумав, що маленький глядач простягає йому рибу.

Батьки постраждалої дитини обурені відсутністю реакції від керівництва дельфінарію, яке заявило, що вони винні самі, мовляв, не догледіли.

Одесити помітили, що подібна ситуація відбувається вже не вперше, через що зоозахисники вказують на сильний стрес, який відчувають тварини в умовах неволі і дресування.

Вас так само можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Гордієнко