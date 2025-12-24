Екологічна катастрофа сталася на узбережжі Одеси через удари РФ по порту "Південний".

На узбережжі Одеси намагаються врятувати сотні птахів, які стали жертвами витоку рослинної олії з резервуарів у порту "Південний", пошкоджених внаслідок ударів Росії.

Зокрема, до жителів міста звернувся директор Одеського зоопарку Ігор Біляков, який просить людей приносити птахів до звіринця.

"Дорогі друзі, ви всі вже знаєте, яка жахлива екологічна катастрофа сталася. Внаслідок ударів РФ стався витік олії і зараз на одеських пляжах дуже багато постраждалих птахів. Деякі з них ще можуть бути врятовані – їх досить велика кількість. Тому прошу вас, якщо бачите на пляжі птаха, який потребує допомоги, який залип в олію, кладіть у коробку та везіть до зоопарку", - наголосив Біляков у відеозверненні.

За його словами, на території зоопарку облаштували прийом постраждалих птахів: їх тут відмивають від масла, сушать, а потім випустять у природу.

Як підкреслив Біляков, рятувати птахів треба якомога швидше – від оперативності залежить збереження їхнього життя. Наразі до зоопарку вже привезли десятки різних птахів, серед яких – пірникоза велика (норець великий) та пірникоза червоношия.

Один з місцевих ТГ-каналів повідомив, що зранку до зоопарку вже доставили понад 200 птахів. Фахівці установи просять людей, які самостійно помили та посушили птахів, все одно привезти їх до зоопарку, адже перед випуском у природу особин треба правильно відгодувати, провести відповідну реабілітацію. Інакше зусилля марні – вони загинуть.

Своєю чергою очільник Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що забруднення зафіксовано в межах території Одеського району. Причина – пошкодження резервуарів із соняшниковою олією внаслідок ворожих масованих атак по портовій інфраструктурі - частина олії потрапила на територію підприємства, проїжджу частину, в акваторію лиману з подальшим виходом у море.

"Перші дві доби після ураження порт перебував під безперервними обстрілами ворога, тому роботи з локалізації витоку могли здійснюватися лише частково – виключно в перервах між повітряними тривогами та з дотриманням усіх вимог безпеки для персоналу. У цей період фахівці проводили поетапне встановлення бонових загороджень", - запевняє Кіпер.

За його словами, зараз здійснюється моніторинг стану води, екологічна інспекція фіксує завдані довкіллю збитки. Узбережжя огороджене, залучено додаткові насоси та помпи.

Для недопущення подальшого поширення забруднення, зауважив Кіпер, силами адміністрації морського порту "Південний" портовий канал перекрито двома шарами бонових загороджень. До робіт залучено спеціалізований флот та судна для збору забруднень з поверхні води.

Забруднення Чорного моря через ворожі атаки на порт "Південний"

Через масовані атаки армії РФ по порту "Південний" (Одеська область) у Чорне море потрапили тонни рослинної олії. Акваторію порту тимчасово перекрито до повної ліквідації наслідків витоку. В АМПУ запевняють, що мова йде про рослинну олію, яка є органічною речовиною та підлягає природному біологічному розпаду.

Водночас, за словами екологів, рослинна олія у морській воді утворює плівку на поверхні, яка обмежує доступ кисню та світла для морських організмів і призводить до їх загибелі. Екологи наголошують, що сталася екологічна катастрофа. На низці пляжів Одеси вже зафіксовано олію, на березі – десятки загиблих птахів.

