Обстріл порту "Південний", де були розташовані резервуари з олією, призвів до її витоку в море. Забруднення вже дісталося Одеси.

Через масовані атаки армії РФ по порту "Південний" (Одеська область) стався витік рослинної олії у Чорне море – екологи вважають це екологічною катастрофою.

Як повідомило державне підприємство "Адміністрація морських портів України", внаслідок масованих атак останніми днями по інфраструктурі порту "Південний зафіксовано витік рослинної олії в акваторію.

"Перші дві доби після атаки порт перебував під безперервними обстрілами. У зв’язку з цим роботи з локалізації витоку могли здійснюватися лише частково – виключно в перервах між повітряними тривогами з дотриманням вимог правил безпеки для персоналу", - йдеться у заяві.

Зазначається, що у цей період відповідні фахівці здійснювали поетапне перекриття акваторії боновими загородженнями, а після стабілізації безпекової ситуації їх встановлено у повному обсязі. Для цього було залучено спеціалізовані судна зі збору забруднюючих речовин.

В АМПУ наголошують, що мова йде про рослинну олію, яка є органічною речовиною та підлягає природному біологічному розпаду. Чиновники запевняють, що наразі вживаються всі можливі заходи для локалізації та недопущення подальшого поширення забруднення з урахуванням поточних безпекових та погодних умов.

Також у відомстві додали, що акваторію порту "Південний" тимчасово перекрито до повної ліквідації наслідків витоку рослинної олії.

Своєю чергою очільник Одеської МВА Сергій Лисак заявив, що внаслідок ворожої атаки по порту "Південний" сталося загоряння контейнерів із борошном та рослинною олією. Внаслідок цього продукти горіння та рослинна олія потрапили в акваторію Чорного моря, що призвело до забруднення прибережної зони Одеси.

За словами посадовця, рослинна олія у морській воді утворює плівку на поверхні, яка обмежує доступ кисню та світла для морських організмів і може призвести до їх загибелі.

Як зазначив керівник громадської організації "Зелений лист" Владислав Балінський, 24 грудня після зміни вітру на східний, наслідки масштабного розливу рослинної (соняшникової) олії з району порту "Південний" дійшли до Одеської затоки. Фахівець наголошує, що йдеться про екологічну катастрофу.

"Отрада" і "Ланжерон"– у масній плівці. На березі – десятки загиблих птахів, переважно пірникоза мала. Причина цього – Росія. РФ системно атакує цивільну інфраструктуру, і все частіше обирає об’єкти, ураження яких може спричинити масштабні екологічні наслідки: порти, термінали, резервуари з пальним чи олією, склади, промислові майданчики. Це не "випадковий побічний ефект" – це прогнозований результат ударів по таких цілях", - підкреслює еколог.

За його даними, 20 грудня термінал Allseeds у порту "Південний" зазнав ракетно-дронових ударів. Було пошкоджено ємності з олією, ймовірно, йдеться про розлив тисяч тонн.

"Тепер, коли забруднення зайшло в Одеську затоку, екологічні й економічні наслідки будуть значними. Найгірше те, що Одеська затока працює як пастка для поверхневої плівки. Те, що у відкритому морі могло б розтягнутися, тут накопичується і прибивається до нашого берега. Саме тому наслідки будуть довготривалими та тяжкими – для екосистем, міста і людей", - вважає фахівець.

Він прогнозує, що за умов східного або північно-східного вітру масляну плівку й далі прибиватиме в межах затоки, зона забруднення може розширюватися вздовж одеського узбережжя. Зміна вітру, на його думку, може лише перемістити плями, але не усуне проблему.

За словами Балінського, зараз потрібно терміново ухвалювати рішення про тимчасове перекриття подачі морської води до Куяльницького лиману.

Він також дав пораду людям, які хочуть допомогти постраждалим внаслідок розливу олії птахам. Зокрема, збирати їх треба обережно, у рукавичках, помістити у картонну коробку з отворами, у тепле й тихе місце. Птахів можна і потрібно відмивати від олії, використовуючи засіб для миття посуду (бажано без запаху). Одразу випускати на волю не можна: "відмитих" птахів необхідно утримувати щонайменше два тижні, щоб відновився жировий шар пера. Без цього птах загине від холоду. Відмитих та сухих птахів можна відвозити до Одеського зоопарку, де про них обіцяють подбати.

У пресслужбі Одеської обласної прокуратури уточнили, що 20 грудня під час масованої ворожої атаки Одеського району ударними дронами було пошкоджено резеруари підприємства з їх подальшим загорянням. В 13 ємкостях розміщувалась соняшникова олія.

Прокурори здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Наслідки атак РФ на порти Одещини

23 грудня у регіонального главку ДСНС повідомили, що протягом кількох днів ліквідовували пожежу на промисловому підприємстві, яку спричинила російська атака. Ворог п’ять разів атакував обʼєкт, що завдавало нових руйнувань та збільшувало масштаб пожежі. Як стало відомо УНІАН, йдеться про масштабну пожежу у районі порту "Південний", де зайнялися, зокрема, контейнери з олією.

Вранці 24 грудня начальник Одеської МВА Сергій Лисак повідомив, що на пляжах Одеси зафіксовані плями, схожі на нафтові, та виявлено мертвих птахів. Зокрема, це стосується пляжів "Дельфін" та "Ланжерон". Посадовець зазначив, що розмір плям та їхнє походження встановлюються.

