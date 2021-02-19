Бойовики перестали відкачувати воду з шахт з ядерними капсулами.

Донбасу загрожує екологічна катастрофа через те, що бойовики перестали відкачувати воду з шахт з ядерними капсулами на окупованих територіях.

Про це попередив військовий експерт Олег Жданов в ефірі каналу "Україна 24".

Він пояснив, що в ОРДЛО є місця зберігання радіоактивних відходів і речовин, які застосовувалися в часи розвитку шахт.

"Коли грунтові води дійдуть до цих рівнів, то це може спричинити екологічну катастрофу в тому сенсі, що радіація може піднятися на поверхню по грунтових водах, і де відбудеться витік - цього сьогодні сказати ніхто не може", - сказав експерт.

Читайте такожУкраїна добудує дамбу на межі з Кримом, щоб унеможливити потрапляння води на окупований півострів

Для запобігання таким катастрофам, вважає він, необхідно визначити відповідальну сторону.

"Те, що ми війну називаємо війною, нам ще треба визначити, з ким ця війна. Тоді у нас з'явиться відповідальна сторона, на яку ми можемо повісити всю відповідальність за все, що відбувається на тій території. Окупант, згідно З Женевською конвенцією, несе відповідальність, починаючи з самої території і закінчуючи населенням на цій території", - нагадав Жданов.

Екологія на Донбасі: інші новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован