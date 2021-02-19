Донбасу загрожує екологічна катастрофа через те, що бойовики перестали відкачувати воду з шахт з ядерними капсулами на окупованих територіях.
Про це попередив військовий експерт Олег Жданов в ефірі каналу "Україна 24".
Він пояснив, що в ОРДЛО є місця зберігання радіоактивних відходів і речовин, які застосовувалися в часи розвитку шахт.
"Коли грунтові води дійдуть до цих рівнів, то це може спричинити екологічну катастрофу в тому сенсі, що радіація може піднятися на поверхню по грунтових водах, і де відбудеться витік - цього сьогодні сказати ніхто не може", - сказав експерт.
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Для запобігання таким катастрофам, вважає він, необхідно визначити відповідальну сторону.
"Те, що ми війну називаємо війною, нам ще треба визначити, з ким ця війна. Тоді у нас з'явиться відповідальна сторона, на яку ми можемо повісити всю відповідальність за все, що відбувається на тій території. Окупант, згідно З Женевською конвенцією, несе відповідальність, починаючи з самої території і закінчуючи населенням на цій території", - нагадав Жданов.
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