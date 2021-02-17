За словами експертів, останні снігопади дещо відтермінують загрозу пожеж у зоні відчуження.

Із завершенням передвиборної кампанії екотематика майже зникла з інформаційного простору України. Та це не означає, що зникли гострі екологічні проблеми.

На цьому наголошують у професійній Асоціації екологів, повідомляє "5 канал".

Серед найбільш кричущих проблем вони виділили пожежі на території Чорнобильської зони. Так, експерти б'ють на сполох: навесні пожежі там можуть спалахнути знову, а масштаби лиха можуть бути більшими за минулорічні.

Читайте такожУ Чорнобильській зоні зафіксували величезні стрибки рівня радіаційного фонуВіце-президент Асоціації екологів Валентин Шербина прогнозує, що вогонь може охопити понад 67 тис. га лісу. Зазначається, що це може означати отруєння радіоактивним димом та пилом не лише Києва, але й низки європейських країн.

Експерти запропонували, як запобігти такій проблемі: протягом найближчих тижнів відокремити чорнобильські ліси протипожежними смугами. Як заявляють в Асоціації екологів, необхідна для цього техніка є в рятувальників - потрібно лише пальне та чіткий план.

До матеріальних ризиків, наголошують експерти, можуть додатися й репутаційні втрати, адже на міжнародному рівні Україна зобов’язалася виконувати бар’єрну функцію – утримувати радіонукліди у "межах Чорнобиля".

"Своєю чергою, не менші репутаційні втрати отримає і значна частина екологів. Які після завершення політичного сезону вже не говорять про життєво важливі проблеми", - йдеться у матеріалі "5 каналу".

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Автор: УНІАН