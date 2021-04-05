Центр реабілітації рукокрилих у Харкові - єдиний на всю Україну, тож знесилених, голодних і травмованих кажанів сюди доправляли з різних куточків країни.

Під Харковом на волю випустили майже тисячу рукокрилих, яких від смерті врятували спеціалісти реабілітаційного центру для таких тваринок.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, це єдиний такий центр на всю Україну, тож до Харкова знесилених, голодних і травмованих кажанів доправляли з різних куточків країни. Везли і невеличкі партії, і цілі колонії.

За словами волонтерів, цьогоріч у них був справжній ажіотаж, адже за весь час роботи центр прийняв рекордну кількість постояльців - три тисячі кажанів, які раптово прокинулись посеред зими. Врятованих рукокрилих відгодовували та відпоювали, а потім відправляли в спеціальні холодильники на дозимівлю.

Найбільше було рудих вечорниць, але траплялися й більш рідкісні види, як, наприклад, австрійський вухань.

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Автор: Марина Григоренко