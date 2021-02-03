Закриття агломераційного переділу на Південному ГЗК істотно поліпшить екологічну ситуацію в Кривому Розі.

Одне з найбільших промислових підприємств Кривого Рогу - Південний гірничо-збагачувальний комбінат - ліквідував агломераційний цех, завдяки чому йому вдалося скоротити викиди забруднюючих речовин в атмосферу на 96%.

Про це пише "Обозреватель" із посиланням на прес-службу підприємства.

"Ліквідація агломераційного переділу на південному комбінаті, в першу чергу, дотримання законодавства України Про перехід до європейських екологічних стандартів. Важливо, щоб підприємство випускало високомаржинальну продукцію з мінімальними наслідками для навколишнього природного середовища. Закриття цеху - крок на шляху до створення екологічно чистого підприємства", - прокоментував генеральний директор АТ "ПГЗК" Костянтин Федін.

Відзначається, що наглядова рада Південного ГЗК затвердила закриття виробництва ще у вересні 2020 року, а в лютому 2021 року підрядна організація повинна приступити до демонтажу обладнання, будівель і споруд цеху.

При цьому агломераційний цех припинив випуск залізорудної сировини в жовтні 2019 року після консервації доменного переділу на Дніпровському металургійному заводі, адже Південний ГЗК постачав на це підприємство 95% випущеного агломерату. Співробітників комбінату перевели на роботу в інші структурні підрозділи ПГЗК.

У майбутньому на місці агломераційного цеху планується побудувати фабрику окомкування, на якій планують випускати Dr окатиші з вмістом заліза більше 67%.

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Автор: УНІАН