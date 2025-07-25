Зеленувата поверхня води нагадує килим, крізь який птахи прокладають собі шлях.

На туристичному маршруті "Мертвий ліс" Нижньодністровського національного природного парку (Одеська область) спостерігачі зафіксували, як лебідь веде за собою пташенят незвичайним озером.

"Днями співробітники парку відвідали територію водної екостежки "Мертвий ліс" — місця, яке вражає своєю містичністю та природною красою. Під час спостереження нам пощастило побачити надзвичайну сцену: лебідь-шипун неквапом веде за собою маленьких пташенят по озеру, вкритого ряскою", - розповіли фахівці.

На відео, яке оприлюднили спостерігачі, можна побачити, що зеленувата поверхня води нагадує килим, крізь який птахи прокладають собі шлях.

"Сірі, пухнасті лебеденята чемно тримаються позаду матері, утворюючи зворушливу картину єдності, турботи та гармонії в природі. Ці моменти — справжній дар для кожного, хто прагне відчути життя природи в різноманітних її проявах", - констатують у парку.

Що таке "Мертвий ліс".

"Мертвий ліс" - один з мальовничих куточків у Нижньодністровському НПП, на Нижньому Дністрі, який, за словами туристів, манить і трохи лякає. Це справжній мертвий ліс у районі Вільхи. Колонії великих бакланів перетворили дерева, на яких розташувалися гнізда, на сіро-білі "скелети" у результаті своєї життєдіяльності. Тисячі птахів тут годують свою малечу, вчать пірнати та літати більш дорослих дітей, перегукуються та ловлять рибу.

Новини екології - в Чорному морі з'явився жихак

Як писав УНІАН, на північно-західному узбережжі Чорного моря зафіксовано активне поширення хижака – синього американського краба. За словами екологів, він загрожує місцевим видам молюсків, дрібних ракоподібних та молоді риб. Хижий вид, родом з Атлантики, стрімко просувається від турецьких та болгарських берегів у напрямку до українського узбережжя та дельти Дунаю. Небезпека в тому, що синій краб загрожує місцевим видам молюсків, дрібних ракоподібних та молоді риб, тобто порушує баланс прибережних екосистем, особливо в умовах зміни клімату, до яких сам добре адаптується.

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