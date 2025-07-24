Морський підхідний канал гирло "Бистре" тимчасово закрито.

В Одеській області під час планових робіт вибухнуло цивільне судно-земснаряд, троє людей загинуло, є багато поранених.

Про це заявили в держпідприємстві "Адміністрація морських портів України" (АМПУ). "Учора, 23 липня, пізно ввечері сталася надзвичайна подія із судном-земснарядом, що належить філії "Дельта-лоцман" державного підприємства "Адміністрація морських портів України". Судно з 11 членами екіпажу перебувало на гирлі "Бистре" для проведення планових робіт. Внаслідок вибуху загинули троє працівників АМПУ", - йдеться в офіційній заяві підприємства.

Зазначається, що інші члени екіпажу перебувають у лікарні, їм надається вся необхідна медична допомога.

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Наразі на місці події працюють відповідні служби, деталі уточнюються. В АМПУ обіцяють про результати розслідування повідомити додатково.

Зараз морський підхідний канал гирло "Бистре" тимчасово закрито для руху суден. Прохід до морських портів Дунайського регіону наразі здійснюється Сулинським каналом.

"Державне підприємство "Адміністрація морських портів України" забезпечить всю необхідну підтримку родинам загиблих і тим, хто постраждав унаслідок надзвичайної події", - запевняють в АМПУ.

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що загинули двоє чоловіків та жінка. Також йдеться, що причиною вибуху стала нібито міна.

Міни в Чорному морі на узбережжі Одеси

У Чорному морі через війну, яку розв’язала проти України РФ, є багато вибухових пристроїв. На початку червня в Одеській області на узбережжі двоє людей підірвалися на міні - трагедія сталася на пляжі, у курортному селищі Затока Білгород-Дністровського району. За словами очевидців, люди загинули під час купання в морі.

У 2023 році в Одеській області вибухнула морська міна, яку винесло на узбережжя - до одного з пляжів. Тоді дотримання місцевими жителями обмежень щодо відвідування узбережжя та відсутність будівель у безпосередній близькості до води врятували від постраждалих і руйнувань.

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