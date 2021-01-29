Нідерландський зоопарк змушений позбутися левів, бо не має коштів їх утримувати.
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
Троє великих котів зі звіринця в Амстердамі переїдуть до Франції вже наступного місяця. Річ у тім, що левам необхідно переобладнати вольєр і коштує це чотири мільйони євро. Таких грошей у зоопарку більше немає, тому адміністрація закладу вирішила позбутися тварин.
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