Пташка померла після декількох операцій з видалення незаплідненого яйця.

У новозеландському Національному центрі дикої природи "Пухаха" померла рідкісна білосніжна ківі на прізвисько Манукура.

Пташка померла після декількох операцій з видалення незаплідненого яйця. Про це повідомили в Інстаграмі заповідника.

Чим була унікальна Манукура

Самка північного бурого ківі з генетичною особливістю - білим оперенням, народилася в 2011 році. Згідно із заявою центру дикої природи, місцеві племена вважали Манукуру "величезним благословенням" і називали її символом об'єднання, пише CNN.

Манукура була зіркою центру дикої природи Pukaha Mount Bruce, розташованого на Північному острові Нової Зеландії. Пости з білим птахом в Інстаграмі завжди набирали багато "лайків".

Іграшкові копії Манукури продавалися в магазинах по всьому світу.

Новозеландська дитяча письменниця Джой Каулі присвятила їй книгу "Манукура, Біла ківі".

"Мені сподобалося проводити зв'язок між "особливістю" Манукури і унікальністю кожної дитини", - пояснила вона в інтерв'ю газеті New Zealand Herald.

"За останні десять років вона захопила безліч людей і по-своєму пролила світло на важке становище ківі в дикій природі. Її буде дуже не вистачати", - сказала операційний менеджер Департаменту охорони природи Вайрарапа Кеті Хоукамау.

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Від чого померла Манукура

Манукуру доставили до ветеринарів на початку грудня, коли доглядачі помітили, що вона не їсть і худне. Лікарі виявили незапліднене яйце, яке ківі не змогла відкласти. Хоча операція з його видалення пройшла успішно, знадобилося ще одне хірургічне втручання, і в наступні тижні здоров'я Манукури продовжувало погіршуватися. Пташка після операції так і не відновилася.

Померла біла ківі в неділю в присутності єгерів заповідника і ветеринарів.

Ківі в дикій природі

Білі ківі існують в дикій природі, але вони вважаються настільки рідкісними, що побачити їх в природному середовищі існування вкрай малоймовірно. За даними Департаменту охорони природи Нової Зеландії, всього в країні залишилося близько 68 тисяч ківі. Головною загрозою для цих птахів залишаються хижаки.

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Автор: Олег Давигора