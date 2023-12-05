Учасники Massive Attack хочуть розгорнути музичну індустрію в бік сталого розвитку.

Культовий британський електронний гурт Massive Attack планує провести одноденний фестиваль, який буде повністю працювати на 100% відновлюваній енергії.

Музиканти впевнені, що подія послужить прототипом для всієї музичної індустрії, яка, на їхню думку, дуже відстає в питаннях сталого розвитку, пише The Guardian.

Член-засновник групи Роберт Дель Ная заявив, що у промоутерів вже є технологія, що дозволяє значно знизити вплив цього сектора на навколишнє середовище.

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"Усі завжди кажуть: "Я просто зачекаю на технологію", але технологія доступна – є способи зробити це", – сказав він.

Подія запланована на 25 серпня 2024 року в Кліфтон-Даунс у рідному місті групи Брістолі. Для подачі електроенергії на об'єкт будуть використовуватися альтернативні джерела енергії, наприклад, сонячні батареї, а на фуд-кортах будуть продуватися товари тільки з місцевих продуктів. Також фестиваль буде курирувати посадку лісу в одному з районів міста.

Фестиваль – це ще одна подія гурту в рамках програми сталого розвитку музичної індустрії, до якої Massive Attack приєднався у 2019 році.

За цей час вони вже встигли спільно з центром Тіндаля при Манчестерському університеті скласти карту викидів вуглекислого газу від турів музичних гуртів, створивши "дорожню карту" для галузі, яка заохочувала б музикантів скорочувати кількість обладнання, яке вони беруть з собою, і припинити подорожувати на приватних літаках.

Крім того, гурт хоче привернути увагу до найбільшого джерела викидів вуглекислого газу, пов'язаного з концертами – транспорту для фанатів. (До слова, концертний туризм став одним з головних туристичних трендів в 2023 році – ред.).

Massive Attack має намір приділяти пріоритетну увагу місцевим фанатам при покупці квитків на фестиваль, а також заохочувати поїздки на поїздах. При цьому організатори нададуть безкоштовні електробуси, щоб доставити фанатів на місце проведення заходу.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2023 року лідер гурту Massive Attack Роберт Дель Ная, відомий своєю активною громадянською позицією, випустив ремікс на пісню "Океану Ельзи". Трек "Обійми" отримав нове звучання і кліп з кадрами повномасштабної війни. Ремікс назвали Legacy of War Mix.

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