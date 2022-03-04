Він підкреслює, що на Запорізькій АЕС розповсюджується пожежа.

Міністр енергетики України Герман Галущенко наголошує, що ми стоїмо на порозі наймасштабнішої техногенної катастрофи в історії людства.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Агресор продовжує завдавати нищівних ударів по Україні. Його не зупиняють багатотисячні людські жертви та трагедії. Сьогодні він хоче знищити весь світ. З танків, градів та іншої важкої артилерії упритул розстріляв енергоблоки найбільшої у Європі Запорізької атомної станції, чудово розуміючи катастрофічні наслідки таких дій", - наголосив Галущенко.

Він додав, що триває бій уже на майданчику станції, розповсюджується пожежа.

"Це війна на знищення, знищення людства та нашої планети. Ядерна та радіаційна безпека ворога не турбує. Людські життя українців, європейців та власних громадян йому байдужі", - підкреслив міністр.

Галущенко також зауважив, що вже кілька днів Україна намагається донести цю тезу до Міжнародного агентства з атомної енергії. "Ми вимагали втручання цієї міжнародної організації та жорсткі рішення стосовно агресора. Але їх поки немає", - констатував Галущенко.

Він додав, що Україна також вимагає не лише фахової оцінки подій, що відбуваються, а й реального втручання, вжиття найжорсткіших заходів, у тому числі з боку НАТО та країн - власників ядерної зброї.

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