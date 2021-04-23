Власники коней кажуть, що тварини прихворіли.

У Садках Кременчуцького району місцеві жителі виявили ледве живих коней. За словами жителів, один кінь загинув, ще троє перебувають у жахливому стані.

Читайте такожУ парку "Беремицьке" після контакту з відвідувачами померло дитинча муфлонаФото і відео тварин опублікували в Телеграм-каналі "х * Кременчук", передає ТСН. "Шкуродерство в Садках. Господарі прив'язали ланцюгами за шию коней, морили голодом, не поїли і не годували. Один кінь помер від голоду, троє в передсмертному стані. Раніше в грудні 2020 року від них втік поні і потрапив під машину, лікувати відмовилися, викликали м'ясників", — повідомляють автори посту.

У прес-службі Нацполіції Полтавської області ТСН розповіли, що про ситуацію з тваринами дізналися під час моніторингу соцмереж. Жодних заяв з цього приводу вони офіційно не отримували.

"Поліція внесла відомості в єдиний облік і саме зараз правоохоронці займаються вивченням цієї ситуації. Проводиться перевірка документації на тварин у власників коней. Відомо, що коней орендували жінки з іншої області. Попередньо, господарі пояснюють, що коні були в хворобливому стані і вони, начебто їх лікували", — прокоментував представник Нацполіції Полтавсьвої області Юрій Сулаєв.

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Автор: Ірина Погоріла