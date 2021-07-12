У неурядовій організації Pipeline Safety Trust заявили про підвищення ризику розливів нафти.

Через танення вічної мерзлоти у небезпеці може опинитися один з найбільших у світі нафтопровід, американський TAPS (Trans-Alaska Pipeline System).

Про це пише Insideclimatenews.org.

Екологи б'ють на сполох, що підвищення температури розм'якшує ґрунт та загрожує деформацією/руйнуванням опор, які підпирають трубу. Найнебезпечніша ситуація спостерігається на схилі вічної мерзлоти з ділянкою труби ~250 м.Там опори вже погнуті.

У неурядовій організації Pipeline Safety Trust заявили про підвищення ризику розливів нафти.

Читайте такожБасейни Дніпра та Дністра можуть втратити близько 20% води через зміни клімату – науковціДля запобігання екологічної катастрофи Департамент природних ресурсів Аляски схвалив установку додаткових 100 термосифонів. Це «радіаторні» трубки, які вставляють у свердловини глибиною 4-20 м для відводу тепла від вічної мерзлоти в атмосферу. Всього вздовж нафтопроводу встановлено близько 124 тисячі таких пристосувань.

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Автор: Катерина Шварц