Крім того, мінімізовано ризик забруднення Стрийського водозабору прісних підземних вод.

"Укртранснафта" ввела в експлуатацію нову трасу нафтопроводу-обхідну ділянку нафтопроводу "Броди-Держкордон" (магістральний нафтопровід «Дружба»).

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Крім того, компанія мінімізувала ризик забруднення Стрийського водозабору прісних підземних вод - одного з найбільших водозаборів у Львівській області та в Західному регіоні України.

Відзначається, що при перенесенні нафтопроводу компанія провела комплекс будівельно-монтажних, зварювальних і ізолюючих робіт. Загальна довжина кожної нитки побудованого нафтопроводу становить 11,7 км. Траса прокладена переважно по вододілах, що практично виключає ризик пошкодження нафтопроводу під дією природних факторів і забруднення водних об'єктів.

«Старий нафтопровід побудували 60 років тому і ввели в експлуатацію в 1962 році. За цей час він зносився. Ми заздалегідь піклуємося про модернізацію об'єктів, які можуть мати вплив на довкілля. Сьогодні нафта вже прокачується по новій гілці, а стара більше не несе загроз для довкілля і жителів регіону», - цитує прес-служба заступника генерального директора« Укртранснафти »в Західному регіоні Ігоря Піту.

Читайте також"Ваша справа - труба": Зеленський заявив про диверсію на нафтопроводі Медведчука

Довідка УНІАН. Нафтопровід «Одеса - Броди - Держкордон» на ділянці км 157 - км 165 проходить уздовж русла річки Стрий і частково проходить у межах другої зони санітарної охорони Стрийського водозабору прісних підземних вод.

Водозабір забезпечує питною водою понад 500 тис. споживачів - частину жителів Львова, Трускавця, Моршина, Стрия та Дрогобича. У разі пошкодження нафтопроводу на цій ділянці існував ризик виходу нафти і забруднення річки з потраплянням нафти у підруслові споруди водозабору.

З цих причин «Укртранснафта» у 2006 році вирішила винести обидві нитки частини нафтопроводу «Броди - Держкордон» з другого поясу санітарної охорони Стрийського водозабору прісних вод і побудувати нову ділянку.

Наприкінці 2008 року будівництво зупинилося через зміни у земельному законодавстві, хоча на час призупинення будівництва будівельно-монтажні роботи були практично завершені.

Введення в експлуатацію затримався на 10 років через складнощі у відведенні земельних ділянок, на яких побудована нова ділянка нафтопроводу.

Завдяки рішенню Кабінету міністрів України, ухваленому наприкінці минулого року, «Укртранснафта» змогла ввести ділянку в експлуатацію і приєднала її до діючого нафтопроводу «Броди - Держкордон» у максимально стислі терміни.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ганна Бредіхіна