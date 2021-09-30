За розповідями місцевих, село вже кілька тижнів потерпає від хімікатів.

У селі Гаї на Львівщині люди скаржаться на літаки, які розбризкують хімікати просто над їхніми домівками. І серед людей вже з'явились перші скарги на погане самопочуття та дивні симптоми.

Читайте такожУ Херсонській області знайшли причину масової загибелі червонокнижних птахівПро це йдеться у сюжеті "Секретних матеріалів".

"Будинок пані Галини розташований за кілька десятків метрів від агропідприємства. Каже, що їхнє село потерпає від хімікатів вже кілька тижнів", - йдеться в сюжеті.

"Люди зібралися, вийшли на дорогу, підійшли до машин, які тут стояли. Одразу, як побачили, що підішли люди, хотіли залишити місце події. Але люди перекрили дорогу, зупинили їх", - розповідає Галина Мартинюк.

Туди викликали поліцію, тож одразу склали протокол. Людей хвилює, що скроплюють поля надто близько до будинків, школи та водозабірної вежі. Ба більше, серед людей з'явилися дивні симптоми: нудота, блювота, біль у горлі та в животі.

В Держспоживслужбі кажуть, що скаргу від селян і розбираються. Через кілька днів оголосять офіційний висновок.

Як повідомляв УНІАН, раніше правоохоронці вилучили гелікоптер, яким невідомі особи проводили скроплювання посівів поблизу Рівного. Наразі гвинтокрил перебуває на території сільгосппідприємства під охороною поліції.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Ольга Робейко