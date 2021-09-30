У селі Гаї на Львівщині люди скаржаться на літаки, які розбризкують хімікати просто над їхніми домівками. І серед людей вже з'явились перші скарги на погане самопочуття та дивні симптоми.
Читайте такожУ Херсонській області знайшли причину масової загибелі червонокнижних птахівПро це йдеться у сюжеті "Секретних матеріалів".
"Будинок пані Галини розташований за кілька десятків метрів від агропідприємства. Каже, що їхнє село потерпає від хімікатів вже кілька тижнів", - йдеться в сюжеті.
"Люди зібралися, вийшли на дорогу, підійшли до машин, які тут стояли. Одразу, як побачили, що підішли люди, хотіли залишити місце події. Але люди перекрили дорогу, зупинили їх", - розповідає Галина Мартинюк.
Туди викликали поліцію, тож одразу склали протокол. Людей хвилює, що скроплюють поля надто близько до будинків, школи та водозабірної вежі. Ба більше, серед людей з'явилися дивні симптоми: нудота, блювота, біль у горлі та в животі.
В Держспоживслужбі кажуть, що скаргу від селян і розбираються. Через кілька днів оголосять офіційний висновок.
Як повідомляв УНІАН, раніше правоохоронці вилучили гелікоптер, яким невідомі особи проводили скроплювання посівів поблизу Рівного. Наразі гвинтокрил перебуває на території сільгосппідприємства під охороною поліції.