Напередодні гвинтокрил затримали місцеві екологи.

На Рівненщині поліція вилучила гелікоптер, яким невідомою речовиною окроплювалися посіви.

Як повідомила кореспонденту УНІАН керівник прес-служби Головного управління поліції Рівненщини Марія Юстицька, сьогодні місцеві правоохоронці вилучили гелікоптер, яким невідомі особи проводили скроплювання посівів поблизу Рівного.

Заразі гвинтокрил перебуває на території сільгосппідприємства під охороною поліції.

За словами Юстицької, вчора місцеві екологи затримали вертоліт, коли той під час проведення скроплювання полів сів на дозаправку. Як стверджують активісти, скроплювання проводилося без відома громадськості. На момент приїзду правоохоронців пілот утік. Пізніше з’ясувалося, як стверджує представниця поліції, що гвинтокрил близько 30 років не перебуває на обліку. Кому належить – невідомо.

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Рожеві калюжі на полях у Рівненській області

22 липня на сільгоспугіддях поблизу Рівного виявили калюжі з рожевою водою. Фахівці провели забір проб ґрунту, повітря та самої речовини для аналізів.

23 липня було повідомлено, що фахівці встановили походження калюж з рожевою водою на сільгоспугіддях поблизу Рівного. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, рожева рідина - це препарат "Префект". Він діє на яйця та личинки шкідників, які гинуть після обприскування. Препарат сертифікований в Україні.

Експерти провели обстеження атмосферного повітря навколо ділянки, де було виявлено розлив рожевої рідини, та встановили, що вмісту небезпечних речовин у повітрі немає. Дослідження проводилися на виявлення в атмосферному повітрі діоксиду сірки - 0,003 мг/м3 (ГДК - 0,5 мг/м3); діоксиду азоту 0,010 мг/м3 (ГДК - 0,2 мг/м3); оксиду азоту 0,010 мг/м3 (ГДК - 0,4 мг/м3).

Загрози для людей немає, наголосили у ДСНС.

Автор: Петро Хромих