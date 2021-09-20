За літо острів відвідали тисячі туристів.

Сотні волонтерів прибрали острів Джарилгач в Херсонській області після курортного сезону. Акцію організувала екологічна команда однієї з херсонських шкіл.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Острів Джарилгач - найбільший безлюдний острів в Чорному морі, який з кожним роком стає все популярнішим серед туристів. За курортний сезон його відвідують тисячі людей.

Читайте такожУ Дніпрі посеред річки раптово з'єднання явився новий острівець: екологи б'ють на сполохСміття з острова вивозять централізовано, але він залишається у піску та кущах. Тому волонтери вирішили прибрати те, що там залишилося, а саме скляні та пластикові пляшки, обгортки, недопалки, сітки.

Охочих допомогти з прибиранням зібрали через соцмережі. Люди із задоволенням та користю провели час на природі.

Всі мішки зі знахідками доставили на материк. Перед тим, як вивезти зібране сміття на сміттєвий полігон, його обіцяли розсортувати.

Як раніше повідомляв УНІАН, українська станція "Академік Вернадський" отримала обладнання для переробки пластикових відходів, з яких виготовлятимуть сувеніри для туристів.

Автор: Анастасія Горбачова