Жертвами вовків вже стали більше десятка домашніх собак.

Прикарпатське селище Ворохту атакували голодні вовки.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Це вже не перший напад вовків на селище. Цього разу хижаки наблизилися до людських осель - їх жертвами вже стали більше десятка домашніх собак.

На кадри камери спостереження одного з будинків Ворохти потрапили два вовки, що нишпорили двором. Цього разу обійшлося без жертв.

До людських домівок вовки приходять вночі, кажуть ворохтянці. Полюють за легкою здобиччю - домашніми собаками, які поступаються їм розміром і ще сидять на прив'язі.

Жителі так званого 10-го кілометра - це присілок Ворохти і КПП біля підніжжя Говерли - згадують, що вперше вовки з'явилися у них ще навесні.

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За словами лісників, хижаків у довколишніх лісах стало майже втричі більше. Одна з версій - це мігранти, можливо, з сусідньої Румунії. До людських дворів, швидше за все, їх жене голод.

Чи вдасться зловити хоча б одного вовка, лісники не знають. Зараз просять жителів Ворохти бути обережними і особливо стежити за дітьми. Адже на дорослу людину вовки нападають вкрай рідко.

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Автор: УНІАН