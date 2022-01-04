Птах кілька років жила на місцевому озері.

Браконьєри заради забави вбили лебедя у Нововолинську Волинської області. Птах кілька років жила на місцевому озері.

Про це повідомляє місцеве видання Радар.

За словами чоловіка, який підгодовував птахів, розповів, що підозрюваному від 30 до 35 років.

Птах зі своєю парою жила в очеретах місцевого озера кілька років. Лебідь не боявся людей і підпливав близько до берега, тому що його постійно підгодовували місцеві жителі.

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Як повідомляв УНІАН, в Одеській області в результаті розпилення хімікатів загинув Лелека Робінзон, врятований у 2020 році після сильного граду. Цей лелека був єдиним уцілілим після негоди, люди підібрали і виходили поранену птицю. Після реабілітації Робінзон не захотів відлітати з іншими лелеками на зимівлю на південь.

При цьому на Чернігівщині рятувальники передали в Менський зоопарк лелеки, якого врятували напередодні. Птах на місцевому ринку замерзав від холоду, адже кілька днів поспіль були морози.

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