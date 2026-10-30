Чужорідні змії 'захопили' європейські острови: звідки вони взялися

Найпоширеніший із них – підковоподібний полоз (Hemorrhois hippocrepis), який уже зустрічається на понад 90% території Ібіци.

Інвазивні змії активно освоюють Балеарський архіпелаг і поступово поширюються між островами. Найкраще до місцевих умов пристосувався підковоподібний полоз (Hemorrhois hippocrepis), який наразі є найпоширенішим видом змій на архіпелазі. Про це повідомляє WP Tourism.

За словами біологів, ця рептилія добре адаптувалася до місцевого середовища, а її чисельність і ареал продовжують зростати. Особливе занепокоєння викликає вплив змій на ендемічну фауну островів.

Перші змії могли потрапити на Ібіцу разом із вантажем оливкових дерев

Як розповів PAP біолог Асоціації охорони природи "Паломбара" Педро Алвес, перші підковоподібні полози, ймовірно, прибули на острови з Піренейського півострова або Північної Африки.

Відео дня

"Перші мечохвостки, ймовірно, потрапили туди завдяки морському вантажу оливкових дерев з материкової Іспанії на Ібіцу", – пояснив фахівець.

Згодом змії почали самостійно поширюватися архіпелагом. За словами біолога, вони добре плавають і можуть долати невеликі відстані між островами. Крім Ібіци, їх виявили на Форментері та інших територіях.

Рептилії також заселили невеликі острови групи Пітіуси, розташованої в західній частині Балеарського архіпелагу. Зокрема, йдеться про С'Еспальмадор, С'Еспардель, Тагомаго та Ес-Ведру. Через здатність плавати змій можна зустріти навіть на пляжах.

Поширення полозів загрожує місцевим ящіркам Podarcis pityusensis

Збільшення кількості чужорідних змій посилює тиск на місцеву фауну. Особливо вразливою є ящірка Podarcis pityusensis, яка мешкає на Балеарських островах.

За останніми оцінками, підковоподібний полоз уже поширився більш ніж на 90% території Ібіци. Подальше збільшення його ареалу може призвести до швидкого скорочення чисельності місцевих ящірок.

Педро Алвес зазначив, що цей вид рептилій потерпає не лише від одного хижака.

"Для цієї ящірки, що мешкає на Балеарських островах, мечохвост є лише одним із кількох ворожих видів змій. На них також полює звичайна трав'яна вуж (Natrix maura)", – розповів біолог.

На островах Пітіуси виявили чотири чужорідні види змій

За словами Алвеса, на островах Пітіуси, окрім підковоподібного полоза та водяного вужа (Natrix maura), зустрічаються ще два чужорідні види змій.

Один із них – східчастий полоз (Zamenis scalaris), який також становить загрозу для місцевих ящірок, хоча його вплив оцінюють як менш значний.

Четвертий вид – монпельєзький полоз, поширений у західній частині Середземномор'я. На Балеарських островах він є чужорідним видом і, за словами біолога, поширюється архіпелагом так само швидко, як і підковоподібний полоз.

Педро Алвес вважає, що місцевій владі необхідно якомога швидше розпочати програму зі збереження ящірки Podarcis pityusensis, чисельність якої опинилася під загрозою через поширення інвазивних хижаків.

Нові види змій - цікаві новини

Як повідомляв УНІАН, у Лаосі дослідники виявили новий вид отруйної ямкової гадюки, яка мешкає на стінах печер і вапнякових утвореннях. Змія вирізняється жовто-помаранчевою мордою, а її існування підтвердили за допомогою генетичних досліджень і аналізу зовнішніх ознак.

Дослідження проводили в жовтні 2024 року в окрузі Ванг В'єнг у Лаосі. Вчені класифікували змію як новий вид – Protobothrops flavirostris.

Вас також можуть зацікавити новини: