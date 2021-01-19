Люмінесцентні лампи містять ртуть і є небезпечними для довкілля.

На Чернігівщині екоінспектори 18 січня виявили несанкціоноване звалище люмінесцентних ламп, що становлять небезпеку для людей та навколишнього середовища.

Про це УНІАН повідомили у Державній екологічній інспекції у Чернігівській області.

Читайте такожМедичні відходи, що пролежали майже півроку на узбіччі траси біля Львова, прибрали (відео)Згідно з інформацією, звалище розташоване в адміністративних межах Кіптівської територіальної громади.

«З правої сторони автодороги загального користування державного значення «Київ-Чернігів-Нові Яриловичі» на земельній ділянці знаходиться близько 1,5 тис. відпрацьованих ламп, які містять ртуть, а отже класифікуються як надзвичайно небезпечні відходи», - сказано у повідомленні обласної Держекоінспекції.

Зазначається, що інспекція надала вимогу органу місцевого самоврядування щодо негайного переміщення ламп в спеціально облаштоване місце з подальшою їх утилізацією. Зараз проводяться процесуальні дії для розрахунку збитків за забруднення та засмічення земель відходами. Матеріали будуть передані до правоохоронних органів для встановлення осіб порушників.

У Держекоінспекції підкреслюють, що відпрацьовані люмінесцентні лампи можуть забруднювати довкілля парами ртуті, що дуже небезпечно для здоров’я людей і довкілля.

Як повідомила УНІАН секретар Кіптівської сільської ради Віта Кучма, про звалище сільрада поінформувала поліцію. Проведені перемовини, і цього тижня прибудуть представники фірми, яка утилізує лампи. Для громади це обійдеться у суму близько 20 тис. грн.

«Ми були просто шоковані таким вчинком. Як це треба не поважати людей і країну, де живеш, щоб так чинити. За кошти, які тепер витратимо на утилізацію, ми б могли зробити щось хороше для своєї громади», - наголосила Кучма.

За її словами, походження ламп невідоме і прямих доказів, звідки вони з'явилися на території Кіптівської громади, немає. Однак є припущення, що це можуть бути результати діяльності якоїсь компанії, що ніби здійснювала утилізацію ламп, а насправді просто їх викидала.

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Автор: Ірина Синельник