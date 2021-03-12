Місцеві жителі у підпалах підозрюють браконьєрів, проте, паліїв затримують і карають вкрай рідко.

Дніпровські плавні горять у Херсонській області.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Зазначається, що напередодні ТСН зафіксувала кілька осередків пожежі біля Олешків. Щодня на "101" отримують по кілька звернень про займання очерету й трави.

Зазвичай горіти починає одночасно у кількох місцях. І, переважно, у вітряну погоду, коли вогонь швидко поширюється. І частішають пожежі саме навесні.

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Місцеві жителі у підпалах підозрюють браконьєрів, проте, паліїв затримують і карають вкрай рідко.

Лише за минулу добу на пожежі в екосистемах рятувальники виїжджали 5 разів – вигорів гектар очерету і трави. А з початку року вигоріло вже понад 20 гектарів.

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Автор: Денис Прядко