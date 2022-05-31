Тварин до притулку "Домівка врятованих тварин" привезли волонтери з Харкова.

Притулок "Домівка врятованих тварин" у Львові шукає дім для сотень кроликів, шиншил, дегу, морських свинок, щуриків та інших дрібних гризунів, врятованих від війни.

Фотокореспондент УНІАН побував у притулку.

Відзначається, що тварин сюди привезли волонтери з Харкова, і зараз їм потрібна допомога і сім'я.

Львівський притулок "Домівка врятованих тварин" розташований на території регіонального ландшафтного парку "Знесіння" та приймає евакуйованих тварин з початку повномасштабного вторгнення ворога в нашу країну.

Волонтери щодня приходять до притулку, щоб гуляти з собаками, багато з яких є переселенцями. Крім покинутих в притулку ще є втрачені або врятовані й привезені з собою чужими людьми тварини.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Львівській області створили "евакуаційну" стайню для коней з гарячих точок.

Вас також можуть зацікавити новини: