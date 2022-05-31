Притулок "Домівка врятованих тварин" у Львові шукає дім для сотень кроликів, шиншил, дегу, морських свинок, щуриків та інших дрібних гризунів, врятованих від війни.
Фотокореспондент УНІАН побував у притулку.
Відзначається, що тварин сюди привезли волонтери з Харкова, і зараз їм потрібна допомога і сім'я.
Львівський притулок "Домівка врятованих тварин" розташований на території регіонального ландшафтного парку "Знесіння" та приймає евакуйованих тварин з початку повномасштабного вторгнення ворога в нашу країну.
Волонтери щодня приходять до притулку, щоб гуляти з собаками, багато з яких є переселенцями. Крім покинутих в притулку ще є втрачені або врятовані й привезені з собою чужими людьми тварини.
Як повідомляв УНІАН, раніше у Львівській області створили "евакуаційну" стайню для коней з гарячих точок.
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