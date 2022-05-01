У Львові на базі притулку "Домівка врятованих тварин" волонтери створили штаб допомоги для покинутих тварин-переселенців.
Цей львівський притулок, розташований на території регіонального ландшафтного парку "Знесіння", приймає евакуйованих тварин з початку повномасштабного вторгнення ворога в нашу країну. З початку війни притулок допоміг більш ніж 2000 котам і собакам (близько 500 прибудували у Львові, а 1500 допомогли переправити за кордон).
Волонтери щодня приходять до притулку, щоб гуляти з собаками, багато з яких є переселенцями. Крім покинутих тварин, в притулку ще є втрачені або врятовані та привезені з собою чужими людьми.
Також в притулку крім котів і собак є й інші тварини – лелеки, сови, орли, кози, борсуки, бобри і не тільки.
Днями сюди прибули нові тварини-переселенці, яким потрібна допомога і сім'я – цього разу з Харкова і Миколаєва.
Фотокореспондент УНІАН поспостерігав за життям притулку.
Як повідомляв УНІАН, раніше у Львівській області створили "евакуаційну" стайню для коней з гарячих точок.