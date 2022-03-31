Зараз тут перебувають 20 врятованих коней з околиць Києва та Харкова.

У Львівській області створили "евакуаційну" стайню, куди звозять коней із гарячих точок України.

Інколи волонтери забирають їх, ризикуючи власним життям, прямо з-під обстрілів, йдеться в сюжеті ТСН.

Створити притулок як місце для тимчасової перетримки коней допомогла Міжнародна кінна федерація та волонтери з різних куточків планети. Організували его всього лише за два дні. Зараз тут 20 врятованих коней з околиць Києва та Харкова, а загалом для них облаштовані 40 боксів. Врятованих коней оглядають ветеринари, а відгодовують волонтери.

Якщо ж вивезти тварин неможливо, волонтери намагається підвозити корма для коней туди, де вони зараз перебувають.

"Підвозимо до зони бойових дій. Скажімо, в Харкові близько 500-600 коней, в Сумах близько 200, в Київському регіоні більше ніж тисяча", – каже генеральний секретар Федерації кінного спорту України Михайло Пархомчук, який з початком війни сам повернувся рятувати коней до України з Бельгії, де він проживав останні 10 років. Саме він згуртував колег з усього світу та нині координує роботу волонтерів.

Зазвичай, більше тижня коні не затримуються на цій стайні – далі для них знаходять місце на Західній Україні чи переправляють закордон. У сусідній Польщі волонтери для цього створили логістични хаб.

Волонтери показують одного з врятованих коней – багаторазового переможця змагань. Через війну у тварини зневоження, все тіло в шрамах та слідах від опіків, загалом він втратив 200 кілограмів.

З початком війни власниця коня втекла з-під обстрілів, а він залишився у стайні. Коли окупанти підірвали дамбу поряд зі стайнею, коню вдалося втекти. 20 днів він блукав під вогнем полями, аж поки не прибився до українського блокпосту, де його підібрали волонтери.

Іншому коню повезло більше – його власниця Ксенія встигла вивезти з кінної бази під Києвом, де вона тренувалася. Загалом вони вивезли шістьох коней.

"Через війну нам доводиться всіх коней продавати. Ми вклали у все це дуже багато – часу, сил – і наразі дуже не хочеться розлучатися з ними", – каже дівчина.

Як повідомляв УНІАН, у селищі міського типу Гостомель Київської області через обстріли з боку окупантів прямо в стайні згоріли живцем десятки коней.