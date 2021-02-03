Зокрема, за порушення правил пожежної безпеки на залізничному, морському і річковому транспорті громадяни можуть отримати штраф до 3 тис. 400 грн.

Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері захисту природних екосистем від пожеж (№3755).

Читайте такожНаслідки трагедії у Харкові: Рада хоче значно збільшити штрафи за порушення пожежної безпекиЯк передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 315 народних депутатів із 374, зареєстрованих в сесійній залі.

Зокрема, закон передбачає посилення відповідальності за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

Головні зміни, які передбачає закон

Порушення встановлених на залізничному, морському і річковому транспорті правил пожежної безпеки тягне за собою накладення штрафу на громадян від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1 тис. 700 до 3 тис. 400 грн) і на посадових осіб - від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3 тис. 400 до 5 тис. 100 грн).

правил пожежної безпеки тягне за собою накладення штрафу на громадян від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1 тис. 700 до 3 тис. 400 грн) і на посадових осіб - від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3 тис. 400 до 5 тис. 100 грн). Порушення встановлених на повітряному транспорті правил пожежної безпеки - тягне за собою накладення штрафу на громадян від 150 до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 2 тис. 550 до 4 тис. 250 грн) і на посадових осіб - від 250 до 350 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 4 тис. 250 до 5 тис. 950 грн).

Раніше за обидва ці порушення передбачалося покарання у вигляді штрафу від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 до 119 грн) і на посадових осіб - від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 85 до 170 грн).

Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки , а також використання пожежної техніки та засобів пожежогасіння не за призначенням - тягне за собою накладення штрафу на громадян від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1 тис. 700 до 3 тис. 400 грн) і на посадових осіб та фізичних осіб-підприємців - від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3 тис. 400 до 5 тис. 100 грн).

Раніше - тягнуло за собою попередження або накладення штрафу на громадян від 0,5 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8 грн 50 коп. до 119 грн) і на посадових осіб - від 2 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 14 до 170 грн).

Початок роботи новоутворених підприємств або початок використання суб'єктом господарювання об'єктів нерухомості без зареєстрованої декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки, для яких подання такої декларації є обов'язковим, - тягне за собою накладення штрафу на громадян - суб'єктів підприємницької діяльності та посадових осіб - від 150 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 2 тис. 550 до 3 тис. 400 грн).

Раніше - від 40 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 680 до 1 тис. 700 грн).

Невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань цивільного захисту, нагляду та контролю за станом захисту територій від надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, щодо розроблення та реалізації заходів у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб - від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1 тис. 700 до 3 тис. 400 грн).

Раніше - від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 до 340 грн).

Те саме діяння, вчинене повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3 тис. 400 до 5 тис. 100 грн).

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Автор: Таня Поляковська