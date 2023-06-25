Сумарний спад води з часу підриву Каховської ГЕС становить 5,35 метра.

Річка Дніпро у Херсоні після затоплення, спричиненого підривом російськими загарбниками греблі Каховської ГЕС, повернулась у межі русла.

Як повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, рівень води на позначці "Херсон" становить 0,33 метра за балтійською системою.

При цьому, за добу рівень знизився на 4 сантиметри, сумарний спад із часу підриву Каховської ГЕС - 5,35 метра.

Відео дня

Крім того, у районі природного парку "Нижньодніпровський" середній рівень води становить близько 0,30 метра. Також продовжується обміління акваторії у нацпарку "Великий Луг".

Водночас, під загрозою осушення залишається водно-болотне угіддя "Сім маяків". Архіпелаг "Великі та Малі Кучугури" повністю осушений. У нацпарку "Кам'янська Січ" рівень знизився орієнтовно на понад 13 метрів.

Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, на Херсонщині підтопленими залишаються 2 населені пункти (2 будинки) на правому березі річки Дніпро та 17 населених пунктів на тимчасово окупованій території.

"Всього по Херсонській області евакуйовано 2 тис. 783 особи (у т.ч. 309 дітей та 80 маломобільних осіб) та 284 тварини. Розгорнуто роботу 14 евакуаційних пунктів", - йдеться у повідомленні.

Підрив Каховської ГЕС - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 6 червня Росія підірвала зсередини Каховську гідроелектростанцію. Внаслідок теракту російських загарбників десятки населених пунктів як на підконтрольній, такі на окупованій території Херсонської та Миколаївської областей було затоплено. Українська сторона відразу ж почала евакуацію людей, проте росіяни на окупованій території евакуацію не проводили і не дали цього зробити співробітникам міжнародних організацій.

Як повідомив раніше міністр довкілля і природних ресурсів Руслан Стрілець, підрив Каховської ГЕС може призвести до безповоротної втрати цілих екосистем рослинного та тваринного світу. За його словами, береги Каховського водосховища десятиліттями будуть не придатні для існування всього живого. Вони перетворяться на солончаки.

Стрілець також зазначив, що через скоєний Росією теракт національні парки "Великий Луг" і "Кам'янська Січ" поступово перетворюються на пустелю. Згідно з прогнозами, площа суші на території цих парків збільшиться на тисячі гектарів.

Вас також можуть зацікавити новини: