Голова інспекції закликав громадян повідомляти про випадки торгівлі такими рослинами на гарячу лінію.

Державна екологічна інспекція розпочала проведення посилених заходів щодо збереження ранньоквітучих червонокнижних об'єктів рослинного світу, до яких належать підсніжники.

Читайте такожСотні птахів у заповіднику "Асканія-Нова" загинули в муках від сильної отрути: деталі розслідування (відео)Про це повідомляє прес-служба відомства.

«За моїм дорученням все територіальні органи ДЕІ почали проведення посилених заходів щодо збереження ранньоквітучих об'єктів рослинного світу, в тому числі тих, які перебувають у Червоній книзі України. Серед них - підсніжник звичайний, шафран Гейфеля (крокус), білоцвіт весняний», - цитує прес-служба голову ДЕІ Андрія Мальованого.

За його словами, на правопорушників чекає покарання у вигляді штрафу від 1700 до 3655 гривень, конфіскації об'єктів рослинного світу, а також оплати збитків, розрахованих інспекцією за шкоду, завдану довкіллю.

Мальований зазначив, що такий посилений контроль дасть змогу зробити продаж первоцвітів ризикованою і невигідною справою, адже потенційні втрати від сплати штрафів та збитків перевищать можливі доходи.

«Торік Держекоінспекція лише на початку березня зафіксувала 206 фактів незаконного продажу первоцвітів. Це тисячі квітів, збитки від знищення яких становлять понад 700 тис. гривень», - сказав він.

Голова ДЕІ нагадав, що громадяни також можуть протидіяти знищенню червонокнижних рослин. Свідки продажу первоцвітів можуть зателефонувати на гарячу лінію ДЕІ (+38 (044) 521-20-38) і повідомити деталі про порушення. Подати свою скаргу можна за допомогою мобільного додатку Ecoinspector 2.0.

Довідка УНІАН. Традиційно наприкінці лютого-початку березня починається цвітіння пролісків, занесених в Україні в Червону книгу. В цей же період активізується незаконна торгівля цими рослинами.

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Автор: Бредіхіна Ганна