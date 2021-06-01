Найближчим часом в магазинах і закладах громадського харчування буде заборонено безкоштовно поширювати легкі пластикові пакети товщиною до 50 мкм.

Ухвалений сьогодні закон "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України" передбачає штраф на суму до 34 тис. грн за поширення пакетів-"майок".

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція із посиланням на главу відомства Андрія Мальованого.

"За незаконне розповсюдження пластикових пакетів для суб'єктів господарювання вводиться значний адміністративно-господарський штраф - від 8,5 до 17 тисяч гривень, а в разі повторного правопорушення стягнення досягне 34 тисяч гривень", - сказав Мальований.

За його словами, в цілому законопроект передбачає, що найближчим часом в магазинах і закладах громадського харчування буде заборонено безплатно поширювати легкі пластикові пакети товщиною до 50 мкм. При цьому продавці не зможуть спонукати клієнтів до придбання пакетів.

Також під заборону потрапляють оксорозчинні пластикові пакети, які розкладаються на мікропластик, який легко потрапляє в землю і воду, забруднюючи довеілля.

"Законопроект робить виняток для пластикових пакетів, обмежених розмірами 25x345×450 міліметрів, що використовуються для упаковки м'яса, риби, продуктів з них, а також сипучих продуктів, для яких пакет є первинною упаковкою. Їх заборона планується після 2023 року, коли ринок зможе запропонувати альтернативні варіанти", - пояснив чиновник.

Читайте такожПонад половину світових пластикових відходів виробляють всього 20 компаній

Мальований зазначив, що заборона пластикових пакетів в Україні відповідає європейській природоохоронній політиці. Ще рік тому депутати Європарламенту ухвалили законопроект, який передбачає повну відмову від одноразових пластикових предметів з 2021 року.

Заборона в Україні пластикових пакетів

Сьогодні, 1 червня, Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект про обмеження обороту пластикових пакетів на території України, яким пропонується запровадити механізми стимулювання розвитку виробництва біорозчинних пластикових пакетів, а також запровадити відповідальність за порушення вимог у сфері поширення пакетів.

Заборона поширення пластикових пакетів товщиною до 50 мкм в об'єктах роздрібної торгівлі та об'єктах ресторанного господарства запроваджується з 1 січня 2022 року.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ганна Бредіхіна