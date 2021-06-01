Закон пропонує запровадити механізми стимулювання розвитку виробництва біорозчинних пластикових пакетів, а також ввести відповідальність за порушення вимог у сфері поширення пакетів.

Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому законопроект про обмеження обігу пластикових пакетів на території України, яким пропонується запровадити механізми стимулювання розвитку виробництва біорозчинних пластикових пакетів, а також ввести відповідальність за порушення вимог у сфері поширення пакетів.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного законопроекту №2051-1 проголосували 297 депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Як сказано в пояснювальній записці до законопроекту, він передбачає заборону поширення пластикових пакетів в об'єктах роздрібної торгівлі та об'єктах ресторанного господарства завтовшки до 50 мкм з 1 січня 2022 року.

Які пластикові пакети забороняється використовувати:

надлегкі пластикові пакети;

легкі пластикові пакети товщиною до 50 мкм;

оксорозкладні пластикові пакети

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При цьому обмеження не поширюються на біорозкладні пластикові пакети і надлегкі пластикові пакети завширшки до 225 мм (без бокових складок), завглбшки до 345 мм (з урахуванням бічних складок), завдовжки до 450 мм (з урахуванням ручок), призначені для упаковки і (або) транспортування свіжої риби і м'яса і продуктів з них, а також сипучих продуктів, льоду, які поширюються в об'єктах роздрібної торгівлі як первинна упаковка.

Також передбачається заборона з 1 січня 2022 року поширення оксорозкладних (оксобіорозкладних) пластикових пакетів в об'єктах роздрібної торгівлі та об'єктах ресторанного господарства, заборона схиляння споживачів до придбання пластикових пакетів, стимулювання виробництва біорозкладаних пластикових пакетів і встановлення відповідальності за порушення положень закону.

Крім того, передбачається обов'язкове маркування біорозкладаних пластикових пакетів відповідно до національних стандартів.

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Автор: Дмитро Шварц