Йому вже три місяці і назвали левеня в честь героя культового диснеївського мультика – Сімбою.

У зоопарку Сінгапура публіці вперше показали левеня, яке з’явилося на світ завдяки штучному заплідненню.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Йому вже три місяці і назвали левеня Сімбою - в честь героя культового мультика. Підгодовувати левеня доводилося з пляшечки, бо молока мами виявилося недостатньо.

Працівники зоопарку розповідають, що маленький Сімба почувається чудово і швидко росте.

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Автор: Олег Давигора