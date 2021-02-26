У Дніпрі пластикові пляшки обмінюють на напої.
Акцію розпочала місцева кав'ярня, щоб заохотити жителів Дніпра до роздільного збору сміття, повідомляє ТСН.
Читайте такожУ Дніпрі рятують лебедя, який через брак сили упав на прилавок з мандаринами (фото)Тепер аби безкоштовно отримати капучино чи лате, варто лише принести пакет з пластиковими пляшками. Важлива умова – пляшки мають бути чистими, без етикеток та кришок.
Принесений пластик збиратимуть до спеціальних урн та віддаватимуть на переробку. Підприємство, яке переробляє сировину, готове платити по 5,5 грн за кілограм пластику.
Отримані за пляшки кошти організатори акції обіцяють перерахувати притулку для тварин.
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