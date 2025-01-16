Цікавим фактом є те, що мартини годують малят по черзі.

На острові Галіндез, в районі української полярної станції "Академік Вернадський", спостерігається бебі-бум - вилупилися пташенята домініканських мартинів. Про це повідомили у Національному антарктичному науковому центрі та оприлюднили фото крихітних пухнастиків.

На світлинах можна побачити пташенят, які у гнізді, облаштованому дорослими мартинами, майже зливаються із загальним пейзажем. Малята тиснуться один до одного у "будиночку", який, зважаючи на все, знаходиться на кам'янистому березі.

За словами біолога 29-ї УАЕ Сергія Єрмоленка, на острові Галіндез зараз підростають четверо пташенят, також очікується поповнення у двох пар мартинів, гнізда яких розташовані біля самої станції.

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Йдеться, що зазвичай мартини відкладають два-три яйця. Їхні гнізда є неглибокими ямками, які "батьки" роблять на землі та застилають рослинами та пір'ям.

"Примітно, що і яйця, і малюки мають в забарвленні невеликі темні цятки. В пташенят вони розміщені на голові. Загалом же мартинята вкриті густим шовковистим пухом сіро-коричневого кольору. Під час оперення на деяких ділянках тіла, зокрема крилах, з'являються пір'я з темними ромбоподібними плямами зі світлою окантовкою. А дорослі птахи мають чорно-білий колір, із сірим на крилах", - розповіли науковці.

Йдеться, що перші дні пташенята проводять в гнізді, згодом залишають його, але тримаються поруч та ховаються в разі небезпеки серед каміння. Ростуть "діти" мартинів швидко - приблизно за місяць сягають майже розміру батьків.

Вчені звертають увагу на цікавий факт - батьки годують дітей по черзі. Їжу здебільшого ловлять в океані, зокрема, молюсків та морських їжаків.

Також зазначається, що мартинів називають головними садівниками Антарктиди, адже для побудови гнізд вони використовують ключові види місцевих рослин. Зокрема, птахи цілеспрямовано збирають їх та переносять на значні відстані, поширюючи у такий спосіб.

Останні новини зі станції "Академік Вернадський"

Нагадаємо, на острові Галіндез, де знаходиться українська полярна станція "Академік Вернадський", народилося багато пінгвінят. Полярники зняли, як пінгвіни годують своїх малюків - дорослий птах віддає пташеняті частину перетравленої їжі, яку "дитинка з задоволенням поглинає".

Вчені розповіли, що наразі на острові Галіндез вже народилося близько тисячі малюків. В частині гнізд ще лишаються яйця, тож кількість пташенят зростатиме, але більшість родин вже мають по двоє малюків. "Діти" зараз дуже різні: деякі щойно вилупилися, інші - вже величенькі й розміром майже як їхні батьки.

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