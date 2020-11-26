Новонароджений малюк суматранського орангутанга почувається добре / Скріншот
Поповнення у празькому зоопарку: тут народився малюк суматранського орангутанга.
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Новонароджений почувається добре, має хороший апетит і здебільшого спить у маминих обіймах. У малюка ще немає імені.
Мама піклується про малого, не відпускає його з рук і не підпускає сторонніх.
Суматранські орангутанги належать до зникаючого виду – у зоопарку надзвичайно тішаться поповненню.
У празькому зоопарку народився малюк рідкісного суматранського орангутанга
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