Суматранські орангутанги належать до зникаючого виду.

Поповнення у празькому зоопарку: тут народився малюк суматранського орангутанга.

Читайте такожУ США хірурги вперше видалили катаракту горилі (фото)Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Новонароджений почувається добре, має хороший апетит і здебільшого спить у маминих обіймах. У малюка ще немає імені.

Мама піклується про малого, не відпускає його з рук і не підпускає сторонніх.

Суматранські орангутанги належать до зникаючого виду – у зоопарку надзвичайно тішаться поповненню.

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Автор: УНІАН