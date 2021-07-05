Керівництво зоопарку каже, що жодна тварина поки не заразилася коронавірусом, однак вони хочуть попередити можливі зараження.

Оклендський Зоопарк почав вакцинацію своїх великих кішок, медведів та тхорів в рамках попередження коронавірусу серед тварин за допомогою експериментальної вакцини.

Вакцину розробила і подарувала зоопарку ветеринарна фармацевтична компанія Zoets в Нью-Джерсі.

Керівництво зоопарку каже, що жодна тварина поки не заразилася коронавірусом, однак вони хочуть попередити можливі зараження. Першими уколи отримали тигри, чорні медведі та гризлі, гірські леви та тхори. Наступними щеплення отримають примати та свині.

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У прес-релізі керівництво зоопарку повідомило, що дотепер практикували соціальне дистанціювання, а робітники носили захисний одяг, щоб захистити уразливі види тварин.

Компанія Zoets подарує понад 11 тис. доз вакцин майже 70 зоопаркам, понад десяти заповідникам, навчальним закладам та урядовим установам. Компанія почала розробку вакцини, яка може бути використана для домашніх тварин, минулого року.

Зоопарк Сан Дієго почав вакцинувати своїх приматів у січні після того, як стався спалах COVID-19серед горил. Принайні 75% вірусних захворювань, у то му числі COVID-19, мають тваринне походження, кажуть у ВООЗ. ДНК великих мавп співпадають з ДНК людини на 98%, і вони найбільше серед тварин уразливі до коронавірусу. Підтверджені випадки зараження на COVID-19 були у горил, тигрів, левів, а також домашніх собак та котів, передає Голос Америки.

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Автор: Ірина Погоріла