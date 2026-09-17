Біля українських полярників народилося перше у сезоні тюленя Ведделла (фото)

У перші дні такі малюки зазвичай важать 25-30 кг і дуже швидко ростуть на матусиному молоці.

Українські полярники, які знаходяться на станції "Академік Вернадський" (острів Галіндез), зафіксували важливу подію – в районі станції народилося перше тюленя Ведделла цього сезону.

Відповідні фото оприлюднив Національний антарктичний науковий центр.

"Це – точно наймиліша новина тижня. В районі станції "Академік Вернадський" народилося перше тюленя Ведделла цього сезону. Маля побачило світ на сусідньому острові Вінтер, який розташований навпроти нашого острова Галіндез", - йдеться у повідомленні.

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Йдеться, що зараз в Антарктиці – початок весни, і саме в цей час самиці тюленів Ведделла народжують дитинчат. Кожна приводить одне цуценя.

За словами біолога 31-ї експедиції Кирила Суліми, дослідники вже певний час слідкували за вагітними самицями, які виходили на кригу в традиційних місцях розмноження в околицях станції "Академік Вернадський".

"Днями вирушили працювати в океані, й уже з човна помітили зграю мартинів, які з криками кружляли між сусідніми островами Вінтер та Скуа. Зазвичай мартини так роблять, коли знаходять, чим поживитися. Серед іншого це може бути плацента тюленів. Тож я вирішив дослідити те місце, підняв дрон і побачив самицю, яка щойно народила", – розповів Суліма.

Вчений одразу вирушив до мами й малюка, щоб провести необхідні дослідження. Зокрема, відібрати зразки плаценти.

"На щастя, мені вдалося випередити мартинів і взяти проби. Це важливо, адже за ними потім проводять молекулярно-генетичні дослідження, вивчають на вміст забрудників тощо", – зауважує біолог.

Також українські науковці відстежують, наскільки загалом успішне щорічне народження "ведделлят". Адже цей процес тісно пов'язаний з морською кригою, яка останніми роками активно скорочується. Відповідно – погіршуються умови для розмноження згаданого виду тюленів, зазначають дослідники.

За спостереженням біологів, нинішній первісток та його мати почуваються нормально. У перші дні малюки зазвичай важать 25-30 кг і дуже швидко ростуть на поживному молоці самиці, жирність якого – 54%. До кінця вигодовування, що триває близько 3 місяців, можуть сягати 90 кг. А дорослі Ведделли важать близько 400 кг.

Яка стать першого тюленяти, наразі визначити не вдалося.

Українські полярники зафіксували, як Антарктика "пече" снігові пончики

Нагадаємо, нещодавно українські полярники, які перебувають на станції "Академік Вернадський" (острів Галіндез), зафіксували унікальне природне явище – снігові пончики. Це кількашарові згортки снігу, всередині яких часто є порожнеча. Їхній діаметр може коливатися від кількох сантиметрів до понад метра. Щоб утворився такий звиток, потрібен збіг кількох погодних умов. Йшлося, що необхідні два різні шари снігу. Нижній – підмерзлий або вкритий льодовою кіркою - виконує роль підкладки, верхній – свіжий, пухкий та мокрий - вкривати нижній, але не прилипати до нього. Температура повітря повинна бути близькою до точки танення льоду, а вітер мати таку силу, щоб переміщувати грудки снігу та водночас не руйнувати їх.

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