Біля українських полярників народилося перше у сезоні тюленя Ведделла (фото)

Українські полярники, які знаходяться на станції "Академік Вернадський" (острів Галіндез), зафіксували важливу подію – в районі станції народилося перше тюленя Ведделла цього сезону.

Відповідні фото оприлюднив Національний антарктичний науковий центр.

"Це – точно наймиліша новина тижня. В районі станції "Академік Вернадський" народилося перше тюленя Ведделла цього сезону. Маля побачило світ на сусідньому острові Вінтер, який розташований навпроти нашого острова Галіндез", - йдеться у повідомленні.

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Йдеться, що зараз в Антарктиці – початок весни, і саме в цей час самиці тюленів Ведделла народжують дитинчат. Кожна приводить одне цуценя.

За словами біолога 31-ї експедиції Кирила Суліми, дослідники вже певний час слідкували за вагітними самицями, які виходили на кригу в традиційних місцях розмноження в околицях станції "Академік Вернадський".

"Днями вирушили працювати в океані, й уже з човна помітили зграю мартинів, які з криками кружляли між сусідніми островами Вінтер та Скуа. Зазвичай мартини так роблять, коли знаходять, чим поживитися. Серед іншого це може бути плацента тюленів. Тож я вирішив дослідити те місце, підняв дрон і побачив самицю, яка щойно народила", – розповів Суліма.

Вчений одразу вирушив до мами й малюка, щоб провести необхідні дослідження. Зокрема, відібрати зразки плаценти.

"На щастя, мені вдалося випередити мартинів і взяти проби. Це важливо, адже за ними потім проводять молекулярно-генетичні дослідження, вивчають на вміст забрудників тощо", – зауважує біолог.

Також українські науковці відстежують, наскільки загалом успішне щорічне народження "ведделлят". Адже цей процес тісно пов'язаний з морською кригою, яка останніми роками активно скорочується. Відповідно – погіршуються умови для розмноження згаданого виду тюленів, зазначають дослідники.

За спостереженням біологів, нинішній первісток та його мати почуваються нормально. У перші дні малюки зазвичай важать 25-30 кг і дуже швидко ростуть на поживному молоці самиці, жирність якого – 54%. До кінця вигодовування, що триває близько 3 місяців, можуть сягати 90 кг. А дорослі Ведделли важать близько 400 кг.

Яка стать  першого тюленяти, наразі визначити не вдалося.

Біля українських полярників народилося перше у сезоні тюленя Ведделла (фото)
Біля українських полярників народилося перше у сезоні тюленя Ведделла (фото)

Українські полярники зафіксували, як Антарктика "пече" снігові пончики

Нагадаємо, нещодавно українські полярники, які перебувають на станції "Академік Вернадський" (острів Галіндез), зафіксували унікальне природне явище – снігові пончики. Це кількашарові згортки снігу, всередині яких часто є порожнеча. Їхній діаметр може коливатися від кількох сантиметрів до понад метра. Щоб утворився такий звиток, потрібен збіг кількох погодних умов. Йшлося, що необхідні два різні шари снігу. Нижній – підмерзлий або вкритий льодовою кіркою - виконує роль підкладки, верхній – свіжий, пухкий та мокрий - вкривати нижній, але не прилипати до нього. Температура повітря повинна бути близькою до точки танення льоду,  а вітер мати таку силу, щоб переміщувати грудки снігу та водночас не руйнувати їх.

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