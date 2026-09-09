Українські полярники зафіксували, як Антарктика 'пече' снігові пончики (фото)

За словами дослідників, щоб утворився такий "виріб", потрібен збіг кількох погодних умов.

Українські полярники, які перебувають на станції "Академік Вернадський" (острів Галіндез), зафіксували унікальне природне явище – снігові пончики. Про це йдеться на сторінці Національного антарктичного наукового центру в Facebook.

"Антарктика вміє "пекти" снігові пончики. До того ж – величезні", - зазначають фахівці.

Йдеться про кількашарові згортки снігу, всередині яких часто є порожнеча. Вони також нагадують рулони, сувої або тюки сіна на полі. Їхній діаметр може коливатися від кількох сантиметрів до понад метра, зазначають дослідники.

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Щоб утворився такий "виріб", потрібен збіг кількох погодних умов. Зокрема, необхідні два різні шари снігу. Нижній – підмерзлий або вкритий льодовою кіркою – виконує роль підкладки. Верхній – свіжий, пухкий та мокрий – вкривати нижній, але не прилипати до нього. Водночас температура повітря повинна бути близькою до точки танення льоду – дещо вище 0°С, а вітер мати таку силу, щоб переміщувати грудки снігу, однак не руйнувати їх.

За таких умов вітер "скручує" згорток, всередині якого сніг залишається легкий і не щільний. Тож з часом він може навіть видуватися, внаслідок чого утворюється отвір.

"Здебільшого таке явище можна спостерігати на схилах, адже там сніг простіше скочується під дією сили тяжіння. Приклад цього – якраз на фото, які зробили українські полярники неподалік станції "Академік Вернадський". Унікальне видовище зазнімкували на горі Демарія, що розташована на континенті Антарктида, навпроти нашого острова Галіндез", - пояснюють науковці.

Водночас, як додають дослідники, згортки можуть формуватися і на горизонтальних поверхнях, лише від дії вітру. Науковці підкреслюють, що через специфічні умови утворення "снігові пончики" є досить рідкісними.

Поява імператорського пінгвіна на острові Галіндез

Нагадаємо, до станції "Академік Вернадський", що розташована на острові Галіндез, навідався імператорський пінгвін – найбільший пінгвін у світі, який зустрічається лише в Антарктиці. Водночас для життя він обирає холодніші території крижаного Півдня – може заходити на кількасот кілометрів вглиб континенту, де розмножується під час антарктичної зими – коли темно й дуже морозно. У районі станції "Академік Вернадський" цьому виду занадто спекотно, тому найближча колонія розташована за понад 300 км від станції. Коли імператорські пінгвіни приходять до українських полярників, – це справжня подія.

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