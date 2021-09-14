Влада Данії дійшли згоди щодо деяких кліматичних питань. У містах планують створити так звані "зони нульових викидів".
Про це повідомляє dr.dk.
Місцева влада зможе визначити зони в містах, куди буде заборонений в'їзд автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння. При цьому буде визначено ряд "легітимних причин", за якими все ж такі авто зможуть в'їхати на цю територію.
Крім того, в містах можуть посилити вимоги до авто. Наприклад, в окремих зонах планують ввести заборону для авто на дизелі без фільтра, який би вловлював дрібнодисперсні частинки.
Читайте такожВ Ісландії відкрили найбільший у світі завод із поглинання вуглекислого газуТакож місцевим жителям можуть заборонити використовувати каміни та печі на дровах, якщо в зазначеному районі є більш екологічні варіанти сировини для опалення.
Таким чином, влада планує боротися з кліматичними змінами та забрудненням повітря.
Як раніше повідомляв УНІАН, влада Ірландії виступила зі схожою ініціативою. У країні планують заборонити продавати забруднюючі види твердого палива. Нові правила набудуть чинності до вересня 2022 року.
У країні дозволять продавати паливо, яке виділяє менш як 10 грамів диму на годину при спалюванні, в тому числі і промислове тверде паливо, і торф'яні брикети. Вже до 2025 року цей показник знизять до 5 грамів.