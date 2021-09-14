У містах в окремих районах діятимуть спеціальні правила для авто.

Влада Данії дійшли згоди щодо деяких кліматичних питань. У містах планують створити так звані "зони нульових викидів".

Про це повідомляє dr.dk.

Місцева влада зможе визначити зони в містах, куди буде заборонений в'їзд автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння. При цьому буде визначено ряд "легітимних причин", за якими все ж такі авто зможуть в'їхати на цю територію.

Крім того, в містах можуть посилити вимоги до авто. Наприклад, в окремих зонах планують ввести заборону для авто на дизелі без фільтра, який би вловлював дрібнодисперсні частинки.

Читайте такожВ Ісландії відкрили найбільший у світі завод із поглинання вуглекислого газуТакож місцевим жителям можуть заборонити використовувати каміни та печі на дровах, якщо в зазначеному районі є більш екологічні варіанти сировини для опалення.

Таким чином, влада планує боротися з кліматичними змінами та забрудненням повітря.

Як раніше повідомляв УНІАН, влада Ірландії виступила зі схожою ініціативою. У країні планують заборонити продавати забруднюючі види твердого палива. Нові правила набудуть чинності до вересня 2022 року.

У країні дозволять продавати паливо, яке виділяє менш як 10 грамів диму на годину при спалюванні, в тому числі і промислове тверде паливо, і торф'яні брикети. Вже до 2025 року цей показник знизять до 5 грамів.

Автор: Анастасія Горбачова