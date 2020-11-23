Семеро малюків один за одним з'явилися на світ протягом останнього місяця.

Працівники зоопарку Сіднея вирішили похизуватися новонародженими пінгвенятами.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Семеро малюків один за одним з'явилися на світ протягом останнього місяця. Наймолодшим усього 2 тижні і в них іще немає навіть пір'ячка, лише сам пух. Доглядає за пташенятами ціла команда. Вони щодня стежать аби здоров'я та вага були у нормі. Батьки потомства - популярні у соцмережі пара самців Сфен та Меджік.

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Автор: УНІАН