Працівники зоопарку Сіднея вирішили похизуватися новонародженими пінгвенятами.
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
Семеро малюків один за одним з'явилися на світ протягом останнього місяця. Наймолодшим усього 2 тижні і в них іще немає навіть пір'ячка, лише сам пух. Доглядає за пташенятами ціла команда. Вони щодня стежать аби здоров'я та вага були у нормі. Батьки потомства - популярні у соцмережі пара самців Сфен та Меджік.
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